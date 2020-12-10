Ограничение выезда в период пандемии – мера обоснованная и логичная, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
"Ограничение выезда в период пандемии – мера обоснованная и логичная. Прежде всего она направлена на безопасность наших граждан. Вне всякого сомнения, эта мера временная. В других странах также принимаются такие решения. Даже если страна не закрывает полностью выезд, она создает условия, например отмену рейсов, обязательный и очень жестко контролируемый период изоляции, когда сами граждане принимают решение не путешествовать в этот сложный для всего мира период", – сказал Андрей Савиных.
Парламентарий добавил: "Меня удивляет реакция отдельных граждан, которые на низком уровне распространения вируса критиковали Правительство за недостаточно жесткие меры по ограничению человеческих контактов, а на пике распространения эпидемии начинают критиковать Правительство за слишком жесткие меры. Такие действия либо лишены здравого смысла, либо показывают манипулятивное отношение этих людей к такой серьезной проблеме".
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Савиных: ограничение выезда в период пандемии – мера обоснованная и логичная
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ