Савиных: депутаты должны активнее работать по вопросам ЦУР

Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных:

— Мы хотим ориентировать постоянные комиссии и депутатов на взаимодействие с неправительственными организациями, которые работают в сфере вопросов, связанных с Целями устойчивого развития. Это взаимодействие позволит готовить инициативы, которые будут отвечать интересам общества и государства.

Кроме того, Андрей Савиных рассказал о новых формах работы:

— Рассматриваем очень интересный вопрос о проведении онлайн-переговоров с парламентариями зарубежных государств. Это требует соответствующих организационных процедур. Я убежден, что количество и качество контактов существенно возрастут после полноценного запуска этой системы.

По мнению Андрей Савиных, также необходимо, чтобы парламент вместе с Национальным агентством инвестиций и приватизации, местными властями занимались поиском интересных инвестиционных проектов. Он пояснил, что речь, в частности, может идти о создании в регионах новых современных предприятий:

— Буквально в каждом регионе есть потребность в модернизации существующих и появлении новых предприятий. Работа на перспективу и является главным приоритетом межпарламентских контактов.

Со своей стороны, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко отметил, что проект закона «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Сербией» полностью отвечает экономическим интересам Беларуси. По его словам, 5 марта Сербия уведомила Евразийскую экономическую комиссию, что она уже ратифицировала данное соглашение. В государствах ЕАЭС ратификация соглашения в завершающей стадии.