Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+16 oC
USD: 2.49
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Савиных: депутаты должны активнее работать по вопросам ЦУР

Савиных: депутаты должны активнее работать по вопросам ЦУР

Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных:

— Мы хотим ориентировать постоянные комиссии и депутатов на взаимодействие с неправительственными организациями, которые работают в сфере вопросов, связанных с Целями устойчивого развития. Это взаимодействие позволит готовить инициативы, которые будут отвечать интересам общества и государства.  

Кроме того, Андрей Савиных рассказал о новых формах работы:

— Рассматриваем очень интересный вопрос о проведении онлайн-переговоров с парламентариями зарубежных государств. Это требует соответствующих организационных процедур. Я убежден, что количество и качество контактов существенно возрастут после полноценного запуска этой системы.

По мнению Андрей Савиных, также необходимо, чтобы парламент вместе с Национальным агентством инвестиций и приватизации, местными властями занимались поиском интересных инвестиционных проектов. Он пояснил, что речь, в частности, может идти о создании в регионах новых современных предприятий:

— Буквально в каждом регионе есть потребность в модернизации существующих и появлении новых предприятий. Работа на перспективу и является главным приоритетом межпарламентских контактов.

Со своей стороны, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко отметил, что проект закона «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Сербией» полностью отвечает экономическим интересам Беларуси. По его словам, 5 марта Сербия уведомила Евразийскую экономическую комиссию, что она уже ратифицировала данное соглашение. В государствах ЕАЭС ратификация соглашения в завершающей стадии.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Германии снижается уровень поддержки карантинных мероприятий
Иран пообещал обстреливать корабли США
В профсоюзный фонд страхования медиков перечислили уже более 500 тыс. рублей
После субботника Могилев станет чище и зеленее
Копипасту не подлежит. Как защитить свои авторские права в соцсетях?
Борьба с коронавирусом — задача всей вертикали власти
Профсоюзы Минской области передали больницам средства индивидуальной защиты на более чем 400 тыс. руб.
Румас: проект стратегии развития евразийской интеграции — результат сложного компромисса сторон
Гражданин Польши незаконно пересек границу, стремясь попасть к девушке в Гродно
Президент рекомендует обратить внимание на отечественные тест-системы на COVID-19
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Боец из отряда Володьки. В рядах белорусских партизан с врагом сражался 24-летний Гантай Ташниязов из Узбекистана
Как запомнить ПИН-код от карты, стихотворение и параграф из учебника
Профсоюзы на субботнике приведут в порядок места боевой славы
К 9 мая благоустроят более 7,6 тысячи мемориальных комплексов
Toyota представила конкурента Nissan Juke
Футболист Станислав Драгун направит 20 тыс. рублей боровлянским больницам для борьбы с COVID-19
Более 1,5 тысячи новичков вступили в ряды волонтеров Белорусского Красного Креста с начала эпидемии коронавируса
Умерла автор песен группы «Ласковый май» Алла Гольцева
Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства" — о чем говорили Лукашенко и Науседа
Нацбанк будет отслеживать выполнение МФО рекомендаций по отсрочкам платежей и снижению ставок для клиентов в период пандемии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ленин будет жить
Авторы
СКАНИРУЙТЕ