Саркози могут доставить в суд силой

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В парижском исправительном суде началось разбирательство, названное местными СМИ делом о соцопросах для Елисейского дворца. По версии обвинения, фигуранты дела нарушили правила при заключении контрактов на проведение соцопросов для администрации французского президента. Перед судом предстали несколько чиновников. В качестве свидетеля привлечен Николя Саркози.Адвокаты бывшего французского президента заранее уведомили суд, что их доверитель на заседаниях не появится. Объяснили они это тем, что рассматриваемое дело приходится на тот период, когда Саркози пользовался неприкосновенностью как президент страны. Впрочем, суд решил, что на заседании политик все же должен присутствовать, так как его показания «необходимы для установления истины». В суде пояснили, что экс-президент пользуется иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные им в течение мандата, однако запрета на его участие в слушаниях в качестве свидетеля нет.