Саннадзор проводит мониторинг соблюдения масочного режима в Гомеле

Фото: архив

БЕЛТА

Николай Рубан напомнил, что с 9 ноября по всей Гомельской области введен масочный режим. Главный санитарный врач областного центра обратил внимание руководителей организаций, предприятий и учреждений на ответственность за выполнение требований по организации противоэпидемических мероприятий. Решением облисполкома контролирующая функция возложена на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также на его структурные подразделения.Есть общие и специфические требования к учреждениям разного типа с учетом их профиля., – уточнили в центре гигиены и эпидемиологии. Также в зоне открытого доступа важно разместить информацию о профилактике заболеваний, ее можно скачать на сайте центра.Ежедневно специалисты отдела гигиены и отдела эпидемиологии посещают организации, предприятия и учреждения Гомеля, изучают, как выполняются положения плана мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения. По итогам этой работы при необходимости выносят предписания, рекомендации.По данным специалистов, показатель по количеству заболевших COVID-19 динамичен, изменяется изо дня в день. Случаи инфицирования в областном центре, как и в целом по Беларуси, регистрируются ежедневно.Приказом главного управления здравоохранения Гомельской области утвержден перечень больниц, которые перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом нового типа. В некоторых случаях речь идет об учреждении в целом либо конкретных отделениях.Амбулаторно-поликлиническая служба Гомеля переведена в особый режим работы. По отработанной схеме идет прием людей с симптомами ОРВИ и без них. Для заболевших имеется отдельный вход, организован входной фильтр. Также действуют разграничения по времени для тех направлений, где невозможно разделить потоки пациентов территориально. К примеру, доступ в единственный в поликлинике флюорокабинет разграничен для пациентов с признаками ОРВИ и здоровых по времени. Между посещениями кабинета обязательно проводится дезинфицирующая обработка.Николай Рубан подчеркнул, что простые меры профилактики помогут снизить риск заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19. Важно соблюдать гигиену рук и респираторный этикет, регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, стараться снизить количество посещений многолюдных мест. При появлении симптомов ОРИ стоит вызвать врача на дом.