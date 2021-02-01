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  2. Санкции ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие

Санкции ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие

Об этом говорится в обращении, направленном Федерацией профсоюзов Беларуси в Группу трудящихся Международной организации труда. 


Обращение принято в связи с введением Европейским союзом санкций в отношении белорусских предприятий.

Как пояснили в Федерации профсоюзов, на Международную организацию труда возложена ответственность за выработку и соблюдение международных трудовых норм. Главная цель работы организации – содействие полной занятости, защите трудовых прав и снятию искусственных барьеров, ограничивающих право человека на труд. При этом МОТ на равной основе объединяет представителей правительства, трудящихся и нанимателей из 187 стран мира. Интересы трудящихся Беларуси в Международной организации труда представляет Федерация профсоюзов Беларуси.

«Федерация профсоюзов на постоянной основе проводит работу по защите интересов работников. В первую очередь это касается вопросов занятости и выплаты заработной платы. Например, ежегодно профсоюзы помогают через суд восстановить на работе более 100 незаконно уволенных работников. Идет непрерывная работа над совершенствованием национального трудового законодательства, чтобы каждый человек мог максимально реализовать свое право на труд. Но сегодня мы видим, что это право на труд граждан нашей страны ограничивается Евросоюзом, – подчеркнули в Федерации профсоюзов. – И это при том, что Генеральная Ассамблея ООН и Совет ООН по правам человека в своих резолюциях неоднократно подчеркивали, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, Уставу ООН, а также нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами. Более того, на международном уровне признано, что ограничение возможности трудится, в том числе в результате санкций, негативно влияет на реализацию человеком права на жизнь, права на свободу от голода, права на достаточный уровень жизни, питание, образование, труд и жилище, права на здоровье и медицинское обслуживание, права на развитие и другие. Поэтому мы обратились за поддержкой в Группу трудящихся Международной организации труда, которая в первую очередь призвана отстаивать трудовые и социально-экономические права работников."

К слову, необходимо отметить, что на сегодняшний день в организациях и предприятиях страны работники продолжают подписываться под открытым коллективным письмом против санкций.

Кроме того, позицию Федерации профсоюзов о недопустимости санкционной политики разделяют и политические партии страны.

В частности, Республиканская партия труда и справедливости решительно поддерживает обращение ФПБ в Международную организацию труда и считает его своевременным. "Экономические санкции ведут к упадку жизненного уровня наших граждан, подрывают социально-экономическое развитие нашей страны", – подчеркнули в РПТС.

Такой же позиции придерживаются и в Коммунистической партии Беларуси: "Это не что иное, как желание дестабилизировать обстановку в республике путем уничтожения белорусской промышленности в частности и экономики в целом".  

Либерально-демократическая партия, которая объединяет в своих рядах более 50 тысяч человек, также настаивает на недопустимости применения санкций. "Мы убеждены, что каждый политик, каждый белорус вне зависимости от политических убеждений должен защищать национальные интересы и государственность своей страны. Любые призывы к введению санкций можно рассматривать только как предательство интересов страны," – отмечено в заявлении Высшего совета и Центрального комитета Либерально-демократической партии.

Фото: БЕЛТА
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