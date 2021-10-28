Санкции и матрица лжи, манипуляции мнением: яркое выступление профессора Фаллико на Веронском форуме

Введение санкций западными странами против различных государств основывается на матрице лжи. Такое мнение высказал президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров итальянского банка "Интеза" профессор Антонио Фаллико на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.





– Сегодня средства массовой информации и цифровые платформы засыпают нас так называемой постправдой и информацией, характеризующейся эмоциональностью и основанной на непроверенных фактах. Учитывая это, мы должны терпеливо строить альтернативу неолиберальной экономической модели и подтвердить способность человека противостоять смешению реальности и вымысла, правды и ложи. Всемирная сеть передает огромный неконтролируемый поток информации, фальшивых новостей, — заявил Антонио Фаллико.

Ярким примером преднамеренной манипуляции фактами итальянский эксперт назвал историю, когда бывший госсекретарь США Колин Пауэлл с трибуны ООН обвинил Ирак в обладании бактериологическим оружием:

– В качестве демонстрации он театральным жестом показал пузырек с белым порошком, впечатлив присутствующих, сказав, что такое же количество сибирской язвы может убить всех присутствующих и что у Ирака есть программа химического и бактериологического оружия. Позже мы узнали от самого скончавшегося недавно Колина Пауэлла, что все это было ложью. Но в результате этой войны погибли более 200 тыс. мирных жителей Ирака.

Антонио Фаллико также призвал мировое сообщество отвергнуть концепцию «товарного человека»:

– Неолиберальная культурная гегемония подвергается сегодня сомнению не только экономистами и интеллектуалами, но и всеми просвещенными людьми. С одной стороны, неолиберализм находится в глубоком кризисе, с другой стороны – новая экономическая парадигма еще четко не очерчена. Убежден: мы можем выйти из нынешнего глобального системного кризиса только с помощью многополярного союза и сотрудничества, признающего экономические интересы и геополитическую роль каждой страны. Необходимо интенсивнее вовлекать Большую Евразию – от Атлантики до Тихого океана. Это фундаментальный интерес всех геополитических игроков мира, включая такие структуры, как Европейский союз и Евразийский экономический союз.

По мнению Антонио Фаллико, человечество почти достигло своих физических пределов расширения:

– А если мы исчезнем, никто во Вселенной этого не заметит. Но я уверен, что в перспективе различные страны договорятся и будут разделять общие подходы по экологическому и цифровому переходу. Вместе мы сможем достигнуть рационального и творческого согласия между человеком и природой. И в это деловая дипломатия, о которой мы говорим здесь, на Евразийском экономическом форуме, может и должна внести важный вклад.