Санэпидслужба: организации вправе не оказывать услуги посетителям без масок

В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья разъяснили особенности обслуживания посетителей в период действия противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19.
– На основании пункта 40 Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19, определяются в комплексных планах, утверждаемых в установленном порядке местными исполнительными и распорядительными органами, и принимаются к исполнению, – говорится в сообщении на сайте центра.
Речь идет, в частности, о введении использования населением средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) в общественных местах. Соответствующие решения приняты во всех регионах страны.
– Объекты, организации вправе, с целью предотвращения распространения гриппа и инфекции COVID-19, ограничить доступ физических лиц без использования СИЗ при посещении объектов, организаций, не оказывать им услуги, что не противоречит статье 23 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункту 41 СНиП № 217, – отметили в центре. – При этом целесообразно разместить в доступных местах на объекте, организации соответствующую информацию о необходимости соблюдения масочного режима, а в случае его несоблюдения – о возможном ограничении доступа на объект, в организацию, неоказание услуг.
Специалисты добавили, что согласно пункту 41.1 СНиП № 217 в период регистрации инфекции COVID-19 контроль за использованием СИЗ физическими лицами при посещении объектов, организаций обеспечивается руководителями объектов, организаций.
– Согласно статье 16.8 КоАП нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза, либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов либо представление недостоверных данных для процедуры государственной регистрации продукции влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 200 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин, – констатировали в центре.
Опубликовано:
699
Санэпидслужба: организации вправе не оказывать услуги посетителям без масок
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ