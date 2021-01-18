Санэпидслужба: организации вправе не оказывать услуги посетителям без масок

– говорится в сообщении на сайте центра.Речь идет, в частности, о введении использования населением средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) в общественных местах. Соответствующие решения приняты во всех регионах страны.– отметили в центре. –Специалисты добавили, что согласно пункту 41.1 СНиП № 217 в период регистрации инфекции COVID-19 контроль за использованием СИЗ физическими лицами при посещении объектов, организаций обеспечивается руководителями объектов, организаций.– констатировали в центре.