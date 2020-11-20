Ситуация с отравлениями детей в 61-й столичной школе находится на контроле: возбуждено уголовное дело

Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мера Минска Владимира Кухарева. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.У 280 школьников появилась общая слабость, диарея и рвота после, предположительно, употребления в пищу чикен-ролла на школьном завтраке. Пострадали в основном ребята 5-9 классов.В пресс-службе Минздрава сообщили, что на вечер пятницы в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников школы. Детей осмотрели специалисты клиники совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО. Всего в детскую инфекционку поступили 17 детей: одного ребенка после осмотра медиков и оказания первой помощи родители забрали домой.В пресс-службе Мингорисполкома, ссылаясь на заместителя председателя Артема Цурана, добавили: состояние госпитализированных стабильное, их жизни ничего не угрожает. Источник возможного заражения устанавливают в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены.По словам специалистов санслужбы, видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Были взяты пробы для лабораторных исследований. Предварительно, результаты будут готовы завтра.