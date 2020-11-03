Бывший премьер-министр и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду надеется, что при поддержке электората главы «Нашей партии» Ренато Усатого она сможет обойти действующего президента Игоря Додона во втором туре выборов президента Молдовы. Об этом пишет РИА Новости.
«У меня есть сообщение для всех избирателей, в том числе для тех, кто голосовал за Усатого: вы хотите избавиться от коррупции, наказать воров и освободить страну от Додона. Этого хотим и мы. Мы можем сделать это с вашей поддержкой», – написала Санду на странице своей партии в Facebook, встретившись с Усатым.
Напомним, лидер «Нашей партии» набрал 16,9% голосов и пройти во второй тур не смог. Ранее он говорил, что решит, стоит ли поддерживать победившую в первом туре Санду, только если она подтвердит планы по роспуску парламента сразу после победы. Кандидат в президенты еще раз высказала это намерение.
«Мы очистим администрацию президента и затем очистим парламент. Мы найдем законные методы, чтобы провести досрочные выборы, чтобы в парламент попали люди, которые достойны представлять граждан», – добавила она.
По итогам прошедших 1 ноября выборов в Молдове ни один из кандидатов в президенты не набрал 50%, которые необходимы для победы в первом туре, поэтому в республике состоится второй. В него прошли Игорь Додон и Майя Санду.
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Санду призвала сторонников Усатого проголосовать за нее во втором туре президентских выборов
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Фото: РЕЙТЕР
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