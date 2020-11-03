Санду призвала сторонников Усатого проголосовать за нее во втором туре президентских выборов

– написала Санду на странице своей партии в Facebook, встретившись с Усатым.Напомним, лидер «Нашей партии» набрал 16,9% голосов и пройти во второй тур не смог. Ранее он говорил, что решит, стоит ли поддерживать победившую в первом туре Санду, только если она подтвердит планы по роспуску парламента сразу после победы. Кандидат в президенты еще раз высказала это намерение.– добавила она.По итогам прошедших 1 ноября выборов в Молдове ни один из кандидатов в президенты не набрал 50%, которые необходимы для победы в первом туре, поэтому в республике состоится второй. В него прошли Игорь Додон и Майя Санду.