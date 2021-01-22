Санатории и оздоровительные центры БЖД в 2020 году приняли более 14,5 тыс. человек

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БЕЛТА

Отмечается, что 11 тысяч из них железнодорожники. В кабинетах ультразвуковой и функциональной диагностики было проведено более 19 тыс. медицинских обследований работников магистрали, в том числе связанных с обеспечением безопасности движения поездов.В пресс-центре отметили, что оздоровительный процесс был организован с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций.Для укрепления и сохранения здоровья железнодорожников в 2020 году в оздоровительных учреждениях БЖД централизованно были разработаны и внедрены комплексные медицинские программы реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19., – уточнили в пресс-центре.