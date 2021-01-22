За 2020 год санатории и оздоровительные центры Белорусской железной дороги приняли более 14,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-центре организации.
Фото из архива БЕЛТА
Отмечается, что 11 тысяч из них железнодорожники. В кабинетах ультразвуковой и функциональной диагностики было проведено более 19 тыс. медицинских обследований работников магистрали, в том числе связанных с обеспечением безопасности движения поездов.
В пресс-центре отметили, что оздоровительный процесс был организован с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций.
Для укрепления и сохранения здоровья железнодорожников в 2020 году в оздоровительных учреждениях БЖД централизованно были разработаны и внедрены комплексные медицинские программы реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19.
– Эти программы состоят из медицинских процедур, направленных на восстановление функции легких, нормализацию дыхательных объемов, профилактику развития легочного фиброза, улучшение качества крови, укрепление иммунитета, повышение сопротивляемости и выносливости организма, снижение рисков повторных заболеваний и осложнений, – уточнили в пресс-центре.
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Санатории и оздоровительные центры БЖД в 2020 году приняли более 14,5 тыс. человек
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