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  2. Самые популярные имена 2020-го в столице – Михаил и София

Самые популярные имена 2020-го в столице – Михаил и София

В прошедшем году минчане чаще всего называли новорожденных мальчиков Михаилами, а девочек – Софиями. Эту и другую статистику на основе данных отдела нотариата, ЗАГС и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома приводит БЕЛТА.


В Мингорисполкоме объяснили, что мода на имена в столице за последние 20 лет поменялась. Однако в основном это касается мужских имен. Сравните: до нулевых в Минске среди новорожденных девочек было больше всего Анастасий, Екатерин и Татьян, а с 2000-го по 2020-й самыми популярными именами стали Анастасия, Дарья и Мария. То есть как минимум одно имя степень распространенности не потеряло. Что касается именно 2020-го, чаще всего девочек в этом году называли Софиями, Алисами и Мариями.

Среди мальчиков тенденция на отличия больше. Так, до начала тысячелетия новорожденных в Минске было модно называть Александрами, Дмитриями и Сергеями. За последние 20 лет тренды изменились и популярность набрали имена Максим, Артем, Никита. В 2020-м весь топ-3 имен для мальчиков в столице начинается с буквы «м»: Михаил, Максим и Марк.

Были у минчан и необычные предпочтения. Среди необычных имен для девочек можно выделить такие, как Габриэлла, Тиффани, Беатриче, Арья, Забава, Зоряна, Иванка, Леана, Ясентия. Мальчиков же любящие оригинальность родители называли Рафаэлями, Джонатанами, Дарианами, Лукой, Лео, Енисеем, Елисеем, Никоном и Марьяном.

Всего с начала 2020 года в столице выдали первые документы для 18 885 новорожденных.

Фото: pixabay.com
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