Samsung создаст аналог процессора Apple M1

Новое видеоядро должно вывести графическую производительность мобильных устройств на качественно иной уровень. Ожидается, что графика AMD RDNA 2 обеспечит чипсетам Exynos трассировку лучей и шейдинг с переменной скоростью.Первым процессором Samsung, который будет создан вместе с американской корпорацией, станет будущий Exynos 2200.Инсайдеры считают, что южнокорейская компания пойдет по пути Apple и будет использовать чип не только в смартфонах, но и в ноутбуках и планшетах.Выход нового поколения чипсета Samsung Exynos ожидается в конце 2021 года. Первые серийные гаджеты с ним появятся позже.