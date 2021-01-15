На сайте компании теперь есть новый раздел с распространенными вопросами о продукции Samsung и с ответами на них. Многих интересовало, почему из комплекта смартфона Galaxy S21 убрали зарядку. И судя по всему, теперь такая судьба ждет все последующие модели.
Фото: ixbt.com
– Чтобы поддержать наше сообщество Galaxy, мы решили убрать вилки зарядного устройства и наушников в нашей последней линейке смартфонов Galaxy, – внесли ясность специалисты. – Мы считаем, что постепенное исчезновение зарядного и наушников из коробки смартфона может помочь решить проблемы устойчивого потребления и снять любое давление, которое могут испытывать пользователи в связи с постоянным получением лишних аксессуаров.
Эксперты также отметили, что стандартизированные порты зарядки типа USB-C внедряются с 2017 года. Старые зарядки все еще могут быть совместимы с самыми новыми моделями Galaxy.
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Samsung рассказала, почему в комплекте Galaxy S21 теперь нет зарядки
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