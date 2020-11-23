Samsung может отказаться от смартфонов Galaxy Note

Знаменитая серия может стать историей, если ее полностью заменит Galaxy Z Fold 3 с гибким дисплеем, пишет Aju News.
Как уточняет РИА Новости, главную особенность серии Note – работу со специальным электронным пером – адаптируют для нового раскладного гаджета. Выход Galaxy Z Fold 3 намечен на июнь 2021 года. В компании рассчитывают, что он сразу же станет популярным среди пользователей.
Фото: РИА Новости
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