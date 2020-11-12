Samsung запатентовала смартфон с экраном, который занимает всю поверхность корпуса. Об этом сообщает Lenta.ru.
Согласно информации нидерландского издания LetsGoDigital, данный патент был подан в июле текущего года, однако о нем стало известно широкой публике только в середине ноября. Предполагается, что устройство будет состоять из двух подвижных панелей и иметь конструкцию слайдера. В сложенном состоянии основная камера гаджета и разговорный микрофон будут скрыты передней панелью.
Уникальностью смартфона станет экран, который расположиться на всей поверхности корпуса. Это значит, что гибкий дисплей будет опоясывать девайс, то есть с каждой стороны устройства установят по экрану. Уточняется, что гаджет получит сложную конструкцию – для сохранения матрицы дисплея аппарат будет иметь стеклянную оболочку.
Сообщается, что пользователи смогут просматривать отображаемую на смартфоне информацию, держа девайс любой стороной – лицевой или задней. В описании патента говорится, что расширенный на заднюю панель дисплей может представлять справочную информацию, например, настоящее время, уровень заряди аккумулятора и показатели активности пользователя.
Фото: Giuseppe Spinelli
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Samsung изобрела смартфон с экраном, опоясывающим корпус устройства
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