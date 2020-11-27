Самородок из Гомеля: 120 лет со дня рождения Григория Пукста

А «Марынку» помнят все, кто в 1950-е годы разглядывал афишные тумбы или слушал радио.Представляю, с каким любопытством шли дети в Большой театр утром 31 декабря 1955 года. Скрипел снежок, в домах пахло хвоей, а где-то и мандаринами, и в самый Новый год Большой театр подарил им первую детскую оперу, написанную белорусским композитором., – рассказывает. –Предназначалась «Марынка» отнюдь не для малышни, а для публики постарше, для которой сейчас почти не пишут. Девочка, спасающая от фашистов советский флаг, — этот сюжет 12-летние подростки с лёгкостью примеряли на себя. Память о войне была еще свежа, бюсты пионеров-героев украшали школьные спортивные площадки.– вспоминала за год до смерти. — Маша Голофаева, прообраз Маринки, приезжала из Добруша Мы с ней встречались.Театр с энтузиазмом готовил эту премьеру. Дирижировал Иосиф Абрамис, постановкой занималась мощная команда – режиссёр Олег Моралёв, художник Михаил Блищ, хормейстер Н. Приселков, балетмейстер Константин Муллер. В зале волновалась автор либретто поэтесса Эди Огнецвет.Увы, пять лет спустя композитора не стало.И так случилось, – когда я начала искать в архивах материалы по белорусским композиторам-классикам, первым оказался Григорий Константинович Пукст.Шла неделя за неделей, я перерыла горы рукописных книг, нашла записи о рождении его брата Евгения и сестры Нины, и, наконец, в метрической книге Могилевской духовной консистории в Гомельскую Троицкую церковь за 1900-1902 годы отыскалась следующая запись:Вот это открытие!Оказалось, что отец композитора Константин Сигизмундович Пукст – латышский крестьянин. Шкербинки, или Щербиники (так значится этот населённый пункт на трехвёрстке Шуберта), а ныне Скербиниеки – небольшой посёлок на север от Режицы (ныне Резекне). В двух километрах от него – полустанок Бурзово (Бурзава), где от Северо-Западной железной дороги отходила ветка на станцию Сита на линии Рига – Санкт-Петербург.Неудивительно, что молодой человек связал свою жизнь с железной дорогой., – читаем мы в Представлении № 1188 на увольнение от 12 марта 1912 года, которое мне помог отыскать главный архивист Национального исторического архива Республики Беларусь Владимир Денисов. В тексте записано:К этому документу прилагается и прошение от вдовы, крестьянки Черниговской губернии Марфы Яковлевны Пукст (в девичестве Хоруженко), с которой Константин Сигизмундович обвенчался еще в Пинске. Здесь же родились его старшие дети. Младшие, в том числе и Григорий, появились на свет уже в Гомеле.– пишет Марфа Яковлевна и просит вместо ежемесячной пенсии выплатить ей единовременное пособие. Возможно, она собиралась вместе с детьми уехать на родину, но так и осталась в Гомеле.Здесь самородком раскрылся талант ее сына. По окончании технического училища Григорий Пукст работал слесарем в паровозном депо, затем помощником машиниста и машинистом. Без посторонней помощи освоил музыкальную грамоту. В 1921 году его назначают инструктором политпросвета Дорпрофсожа Западной железной дороги. Одновременно он преподает пение в школах и самостоятельно готовится к поступлению в Московскую консерваторию. В 1928 году он её оканчивает, и его распределяют преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Омский музыкальный техникум.Лишь в 1932 году он возвращается в Гомель, а после войны поселяется в Минске. Преподает в консерватории и музыкальном училище, работает хормейстером и художественным руководителем музыкального вещания Белорусского радио. Много пишет, к нему приходит признание, в 1955 году ему присваивают звание заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР.Его жизнь и композиторская карьера оборвались на самом взлете, а творчество на сегодняшний день почти забыто. Пожалуй, только детвора сейчас играет его Польку из оперы «Марынка» в цимбальном переложении Татьяны Сергиенко, а надо бы исполнить и симфонии, и «Машэку». Чтобы помнили...Фото из архива