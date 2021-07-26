Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", летевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.
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По данным агентства, Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью. «Интерфакс» пишет, что самолет направляется в Воронеж, где планирует осуществить экстренную посадку. Однако в Telegram-канале ONT News привели карту движения лайнера и указали, что он направляется в сторону Москвы.
Позже стало известно, что на борту самолета находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Борт осуществит посадку в московском аэропорту «Домодедово».
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Самолет "Белавиа", выполнявший рейс Минск – Анталия, подал сигнал бедствия
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