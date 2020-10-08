«Самое чудесное время в жизни женщины». В Минске прошел показ нижнего белья для будущих мам

В мероприятии принимали участие не профессиональные модели, а беременные женщины, которые заполнили анкету на участие на сайте организаторов.

















Показ был закрытым, чтобы белоруски чувствовали себя комфортно в непривычной для них роли моделей. Так и получилось: атмосфера на мероприятии была легкой и непринужденной. Правильно ходить по подиуму и позировать для фотографий будущие мамы учились прямо на месте, но не стеснялись, если не получалось с первого раза. Да и не в идеальной походке и роковом взгляде была суть. Главной целью показа было продвижение естественности беременности и разрушение женских комплексов, связанных с ней.

















– Беременность – самое чудесное время в жизни женщины. Не важно, забеременела ли женщина естественным путем, или обратившись к специалистам клиники, не важно, первая ли это беременность или шестая, молодая ли будущая мама или уже в возрасте. Не важен цвет кожи, длина волос, телосложение. Во время беременности каждая женщина хочет чувствовать себя привлекательной, желанной и уверенной в себе. Принято считать, что товары для беременных должны быть только удобными и практичными, но никак не соблазнительными и стильными. Мы с этим не согласны. В Беларуси достаточно брендов, которые шьют красивое белье для беременных, и мы хотим показать это, – поделились представители EVACLINIC, где прошел показ.

















