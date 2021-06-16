Российско-американские переговоры на высшем уровне в Женеве завершились. Об этом заявил журналистам, сопровождающим президента США Джо Байдена в Женеве, представитель Белого дома, сообщает ТАСС.
По оценке американской стороны, саммит закончился в 17:05 по местному времени (18:05 МСК), передает пресс-пул Белого дома.
Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, российская делегация пришла в шатер, где пройдет пресс-конференция президента Российской Федерации. Байден же покинул виллу Ла-Гранж, где проходили переговоры.
Встреча президентов заняла примерно 3,5 часа.
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Саммит Россия – США в Женеве завершился
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