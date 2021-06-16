Саммит Россия – США в Женеве завершился

По оценке американской стороны, саммит закончился в 17:05 по местному времени (18:05 МСК), передает пресс-пул Белого дома.Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, российская делегация пришла в шатер, где пройдет пресс-конференция президента Российской Федерации. Байден же покинул виллу Ла-Гранж, где проходили переговоры.Встреча президентов заняла примерно 3,5 часа.