Самбо может войти в программу Олимпийских игр – 2028

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прокомментировал Василий Шестаков.Ранее стало известно, что на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 20 июля FIAS получила полноценное признание МОК. Вместе с самбо полноценное признание получили еще пять международных федераций: по лакроссу, кикбоксингу, тайскому боксу, айсштоку и чирлидингу.Напомним, что в 2018-м самбо получило временное признание МОК.