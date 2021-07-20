Об этом заявил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, передает ТАСС.
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«Сейчас будем над этим работать. Прямо сейчас обсуждаем, как сделать этот шаг, чтобы мы попали в олимпийскую программу. Сейчас это уже реально, ситуация очень благоприятная. Попасть на Игры в Париж уже сложно, но в Лос-Анджелес, думаю, шансы есть», – прокомментировал Василий Шестаков.
Ранее стало известно, что на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 20 июля FIAS получила полноценное признание МОК. Вместе с самбо полноценное признание получили еще пять международных федераций: по лакроссу, кикбоксингу, тайскому боксу, айсштоку и чирлидингу.
Напомним, что в 2018-м самбо получило временное признание МОК.
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Самбо может войти в программу Олимпийских игр – 2028
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