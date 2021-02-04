Житель Вилейки купил препарат на основе алтайских трав. Теперь у всей семьи болит голова

Условие . В 1975-м в ­СССР впервые прозвучала песня «Багульник» в исполнении ВИА «Самоцветы». Тогда полстраны напевало: «Где-то на сопках багульник цветет, кедры вонзаются в небо…» Житель Вилейки Станислав Петрович Синельников шлягер давно забыл, но жизнь, что называется, заставила вспомнить. Особенно строку «Вот бы прожить мне всю жизнь молодым, чтоб не хотелось покоя». Покой 81-летний пенсионер, обладатель ордена «Знак Почета», потерял в середине декабря прошлого года. Попробуем разобраться почему.





Коллаж Татьяны Мя киш.



Дано

Анализ

Теперь, как ни старайся, Станислав Петрович как клиент для них потерян: «Я больше ни за что не куплюсь на такие продажи. Конечно, хотелось бы, чтобы они вернули мне деньги, но не в них главное. Меня другое волнует! Кто-нибудь поставит их на место? Доверчивым людям по сумасшедшей цене они продают обычную траву!»







. 57. Именно столько лет брака в 2021-м отметят Станислав Петрович и Нина Ивановна Синельниковы. Ради супруги мужчина готов на все. И когда она стала жаловаться на боли в коленных суставах, то решил во что бы то ни стало избавить жену от проблемы:«У меня сердце кровью обливается, когда ей плохо. Она всякие обезболивающие глотает и вынуждена ходить с тростью. Поэтому за каждую возможность облегчить страдания ухватываюсь как за соломинку».Когда 10 декабря прошлого года на мобильный телефон Станислава Петровича позвонила некая девушка Ольга и предложила препараты, изготовленные на основе алтайских трав, он воодушевился: «Я спросил, есть ли что от болей в суставах. Она мне предложила капсулы «Саган Дали Форте». Я сразу согласился, и мы стали ждать. 16 декабря пришло извещение, поспешил на почту. Уже через час мы с женой радостно распаковали коробочку, за которую, к слову, я заплатил 101 рубль».Станислав Синельников, бывший директор Вилейского завода «Зенит-БелОМО» (руководил предприятием 13 лет. — Прим. авт.), будучи человеком обстоятельным, внимательно изучил инструкцию. И, к своему удивлению, в ней он ни слова не нашел о том, что средство помогает от болей в суставах: «Все, что угодно, — от предотвращения депрессии и слабоумия до повышения потенции… Но не то, что мы ждали. Сразу позвонил продавцу, и он признал, что менеджер ошибся, но предложили, чтобы я выслал им препарат обратно, а они мне взамен — что-то от боли в суставах. Но я уже им не верю! Пусть вернут деньги!». Замечено, что если основательно втереться в доверие, то злоупотреблять можно долго и не спеша. Менеджер, продавшая Станиславу Петровичу зелье, поспешила. Невзирая на заоблачную цену, орденоносец, не думая, расплатился. Если бы Ольга внимательно выслушала, что болит у жены клиента, то наверняка в недрах своей организации что-то бы обязательно нашла. С другим названием, но по примерно такой же цене. И дело бы закончилось к удовольствию обеих сторон. Может быть, новый препарат вдруг даже помог бы Нине Ивановне. Да и эффект плацебо еще никто не отменял. И тогда фирма еще долго могла бы отправлять на домашний адрес нашего героя какие-нибудь чудо-средства.

* * *

Справочно

Чай замутить.

Бизнес на доверии.

Мы пока не называем, кто именно широко торгует этим пищевым препаратом. Не станем спорить и о его эффективности. Хотя бы потому, что у любого растения можно найти полезные свойства. У любого. Вопросы иного характера волнуют. И они к продавцу.

Выводы

Справедливости ради заметим, что не совсем траву, конечно, а концентрат пищевой на основе растительного сырья Rhododendron аdamsii. Ключевое слово в предложении — «пищевой». Из душистого багульника расторопные предприниматели сделали снадобье, придали звучное наименование, упаковали его в милую коробочку и без зазрения совести этот пищевой продукт, в чем они признаются сами, предлагают людям под видом эффективного средства. Но стоит немного отвлечься от мира жестокого бизнеса и окунуться в мир благоухающей ботаники.. «Саган-дайля» в переводе с бурятского означает «продлевающий жизнь». На латинском языке — Rhododendron аdamsii. На Алтае в народе его называют душистым багульником. И именно о нем спели в середине 1970-х «Самоцветы».В Беларуси в естественных условиях не встречается, но у нас широко распространен его сородич — багульник болотный. Рассказывает старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси Аркадий Скуратович: «И душистый багульник рододендрон и наш болотный относятся к семейству вересковых. Болотный, как и следует из названия, растет по верховым болотам или заболоченным соснякам. Его называют в народе дурман-трава, потому что часто у людей, собирающих клюкву или голубику, начинает болеть голова. Не случайно наши бабушки и дедушки звали дурницей голубику. Но дело не в этой ягоде, а в том, что рядом с ней всегда растет багульник болотный. В его листьях содержатся смолы и эфирные масла, которые при испарении вызывают головную боль. Надышится человек, собирая голубику, а потом говорит: «Дурницы собирал». Лично я болотный багульник засушиваю и потом использую как чай от простуды, кашля».Но вернемся в мир эпистолярной арифметики. И попробуем понять, может ли отстоять свои права Станислав Петрович.Напомним, что на требование Станислава Петровича вернуть деньги, ему лишь предложили замену продукта. Или ждать, пока с учебной сессии вернется менеджер, продавший ненужный продукт. Вот как на ситуацию смотритВ настоящее время Станиславу Петровичу нет смысла ожидать возвращения менеджера, допустившего оплошность. Ему следует в адрес продавца отправить претензию с просьбой расторгнуть договор и вернуть сумму за товар в полном объеме.Если продавец в удовлетворении требований откажет, то обращаться в суд.Еще в туманном 1908 году О’Генри выпустил сборник «Благородный жулик». В одном из рассказов его главный герой Джефф Питерс так описывает свой нехитрый бизнес: «В то время я был доктор Воф-Ху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья: «Настойки для Воскрешения Больных». Настойка состояла из живительных трав, случайно открытых красавицей Та-ква-ла, супругой вождя племени Чокто…»Ничего не напоминает? Тогда читаем дальше исповедь жулика: «Жизнь снова показалась мне прекрасной, когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода, и бутылки с «Настойкой для Воскрешения Больных» дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе». Завершает свои признания Джефф риторическим вопросом: «Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на два доллара, да на десять центов анилиновой краски».Почему общество с ограниченной ответственностью, развернувшее широкие продажи по всей Беларуси, не может создать свой внятный сайт с белорусским доменом? Почему всех клиентов менеджеры отправляют за информацией о продукции на российские сайты? При этом организация арендует внушительное помещение в центре столицы и активно набирает новых сотрудников, обещая зарплату менеджерам от 500 до 3000 рублей. Где рядовому потребителю можно найти юридический адрес, по которому можно выслать претензию? К примеру, автор этого материала был вынужден обратиться за помощью к юристу. И лишь тот нашел его в базе данных Минюста. А ведь менеджер предлагал выслать претензию в адрес некоего индивидуального предпринимателя! Причем до востребования. В общем, вопросов — тьма. И в ближайшие дни мы обязательно их переадресуем в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Об этом нас, кстати, очень просил Станислав Петрович.. Можно, конечно, долго разглагольствовать на тему морали. Мол, как беспринципно вводить в заблуждение пожилых людей. О том, что, выражаясь словами Станислава Петровича, негоже драть баснословные деньги за траву у немощных. По опыту замечу: что говори, что не говори, а всегда найдутся желающие купить и купиться. В подтверждение тому еще одна фраза Джеффа Питерса, продававшего простакам «Настойку для Воскрешения Больных». Вот что он говорит: «Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья».