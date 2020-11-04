Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили несколько недель назад переболел коронавирусом, однако узнал об этом только после того, как сделал анализ на антитела, пишет РИА Новости.
– Главное, это широкая консолидация общества. Не надо ничего бояться... Я сам переболел этим вирусом несколько недель назад, перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным, – рассказал Михаил Саакашвили.
Также бывший президент Грузии подчеркнул, что из-за того, что COVID-19 у него протекал в легкой форме и бессимптомно, он узнал о своем заболевании только после анализа на антитела.
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Саакашвили переболел COVID-19, но узнал об этом только после анализа на антитела
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Фото: РЕЙТЕР
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