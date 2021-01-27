С пряностями и глазурью. Рецепт свиных ребрышек в азиатском стиле от Джейми Оливера

Небольшой бонусный совет для дачников. Мясу можно придать дополнительный вкус, если поджечь, например, в специальном ситечке древесные щепки, а потом поставить их в духовку под решеткой с ребрышками. Вентилятор разгонит аромат дымка, и свинина дополнительно пропитается им.

Знаменитый повар готовит пир по случаю уик-энда – около четырех килограммов свиных ребрышек с большим количеством мяса на костях. Этого хватит, чтобы накормить 12–16 человек, уверяет он. Так что блюдо явно рассчитано на дружную компанию. Но если вы собираетесь радовать вкусностями лишь самых близких или себя любимого, количество мяса смело можно сокращать в несколько раз.Ребра нужно выложить на фольгу и покрыть специями. Сначала солью, а потом – ключевым после мяса ингредиентом блюда. То есть, специями. Раз ребра в азиатском стиле, в ход идут известные «китайские пять специй». Найдется такая экзотика далеко не в каждом магазине Беларуси, так что можно попытаться сделать самостоятельно. Оливер рассказывает, что входит в состав пикантной приправы: корица, гвоздика, бадьян, анис, черный перец и семена укропа. Все перемолоть ... и вуаля – домашняя китайская специя готова.Получившийся (или купленный) рыжий порошок втираем в свинину, а потом накрываем ребра фольгой. Важно: мясо должно лежать косточками вверх: так нижний его слой будет запекаться в собственном соку и получится особенно нежным. Плотно завернутые в фольгу ребра отправляем в духовку и выпекаем при температуре в 160 ℃ три часа.За это время нужно сделать соус, который послужит глазурью для ребрышек. Оливер предлагает сделать азиатскую версию барбекю. Для этого три нарезанные полукольцами красные луковицы пассируем на горячей сковороде с добавлением пресловутой китайской специи. Бонусом повар советует положить цельную звездочку аниса. Когда лук смягчится, добавляем 8 столовых ложек яблочного сока, 6 – соуса хойсин, 4 – меда, 2 – кетчупа и столько же – винного уксуса. Получившейся смеси нужно дать несколько минут, чтобы немного выпариться. Когда соус загустеет, убираем звезду аниса, а все оставшееся перебиваем в блендере. Для особо шелковистой консистенции можно протереть соус через сито с помощью ложки.Спустя 3 часа готовки ребрышки достаем из духовки. Сок, вытекший из мяса при готовке, ни в коем случае не выливаем. Оливер рекомендует добавить его к барбекю соусу для лучшего аромата. Этой глазурью в азиатском стиле покрываем каждый сантиметр мяса и (уже без фольги, просто на решетке) вновь отправляем в духовку. Но теперь на 200 ℃ и всего лишь на 10 минут.Когда время дополнительного запекания с глазурью истекло, достаем ребрышки из духовки. К этому моменту они станут мягкими изнутри, покроются небольшой глазированной корочкой снаружи и будут истекать соком. Готово к подаче!Фото: скриншоты из видео