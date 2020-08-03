Спасатели Гомельщины освобождали застрявшие ноги ребятишек

В Мозыре ноги восьмилетнего мальчика застряли в решетке слухового окна подвального помещения. Более младший по возрасту гомельчанин умудрился засунуть правую ногу между вилкой и колесом велосипеда.

В первом случае спасатели использовали гидравлический инструмент, которым разжали прутья решетки и освободили ноги мальчика, во втором - пришлось снимать колесо, а уж затем освобождать ногу ребенка.

- Юному мозырянину медицинская помощь не потребовалась, а вот гомельчанина после осмотра врачом медицинской службы ПАСО областного управления МЧС с диагнозом «ушиб» доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, - рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.