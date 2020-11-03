С нового года с шумными жильцами вместо служб ЖКХ будут разбираться сотрудники МВД

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Полномочия милиции перейдут от организаций ЖКХ и ТС, в обязанностях которых сейчас – реагирование на жалобы в отношении шумных соседей, разбирательство в ситуации и сбор материалов для передачи в суд.Сейчас правоохранители, выезжая на вызов, лишь принимают от граждан заявление в отношении нарушителей покоя и передают материалы в обслуживающую дом организацию.В новых КоАП и ПИКоАП, которые должны вступить в силу в будущем году, этот вопрос отрегулируют. Будет предусмотрена ответственность за «нарушение правил пользования жилыми помещениями, сопряженное с нарушением общественного порядка».В столице каждый месяц фиксируется около тысячи сообщений о нарушении покоя в ночное время суток. По данным МВД, в 60−65% случаев эти сообщения перенаправляются в организации, обслуживающие жилфонд, в 30% ограничиваются профилактической беседой или общением с заявителями. И лишь в 5−8% сотрудники органов внутренних дел разбираются с шумными гражданами на месте.В ЖКХ напоминают:С 23:00 до 7:00 граждане не должны совершать действий, создающих вибрацию и шум, а именно: играть на музыкальных инструментах, громко кричать или петь, выполнять ремонтные работы, хлопать дверью и др. В выходные и праздничные дни запрещается производить работы по переустройству и перепланировке, создающие шум или вибрацию, а также начинать такие работы ранее 9:00 и заканчивать их позднее 19:00 в рабочие дни.С 1 января 2021 года налагается штраф в размере до BYN 810:— за шум и вибрацию: игра на музыкальных инструментах, громкая речь и пение, шум, создаваемый животными с 23 до 7 часов;— за шум от телевизора, радио, магнитофона или другого громкоговорящего устройства, если он нарушает покой других граждан в жилом доме в любое время;— за шум и вибрацию от работ по перепланировке или переустройству в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни с 19 до 9 часов.Штраф от BYN 54 до 810 или административный арест может быть наложен за шум, сопровождающийся нецензурной бранью или другими действиями, выражающимися в явном неуважении к обществу.