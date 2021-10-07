С начала осени в Гомельской области зафиксировано два смертельных отравления грибами

Два смертельных случая отравления грибами зарегистрировано на Гомельщине с начала осени, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

– В сентябре и первой декаде октября с предварительным диагнозом «отравление грибами» зарегистрировано два смертельных случая, – проинформировали в центре. – Всего за истекший период 2021 года по Гомельской области с таким же предварительным диагнозом зарегистрировано 19 случаев, в том числе 8 семейных. Пострадали 27 человек. Выписаны из стационаров с заключительными диагнозами «отравление грибами»14 человек, в том числе один ребенок 13 лет, что составляет 10 случаев, в том числе 4 – семейные.

Специалисты напоминают, что причинами подобных отравлений являются употребление неизвестных грибов, игнорирование правил хранения и приготовления, несвоевременное обращение за медицинской помощью.

– Как правило, смертельные случаи отравления грибами связаны с употреблением в пищу бледной поганки, – уточнила заведующая отделением гигиены питания Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ Светлана Колеснева. – В ней содержится сильный яд аманитотоксин, который не разрушается при любом способе кулинарной обработки – отваривании, тушении, солении, а также под воздействием пищеварительных соков. Он действует на центральную нервную систему, почки, печень, селезенку, кровеносные сосуды, сердце. Симптомы отравления проявляются уже через 8–24 часа после употребления в пищу даже небольшого количества гриба и выражаются в виде расстройства функции органов пищеварения (тошнота, рвота, понос), слабости.

Как правило, употребление ядовитых грибов происходит либо по незнанию видовой принадлежности гриба, либо по ошибке, когда ядовитый гриб имеет внешнее сходство со съедобным грибом.

Бледная поганка имеет внешнее сходство с зеленой сыроежкой. Отличить бледную поганку можно по мешковидному утолщению у основания ножки, часто глубоко уходящему в землю, и тонкому бахромчатому кольцу в виде манжетки в верхней трети ножки.

– подчеркнула Светлана Колеснева.