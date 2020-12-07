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  2. С начала года в Пинске проведено более 26 экспертиз денежных знаков. В пятидесяти процентах деньги оказались поддельными

С начала года в Пинске проведено более 26 экспертиз денежных знаков. В пятидесяти процентах деньги оказались поддельными

В один из банков Пинска обратился местный житель и предоставил для обмена 1000 российских рублей. Купюра вызвала сомнения в подлинности у специалиста банка, и она сообщила в милицию. Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:


 Со слов мужчины, банкноту он получил в одном из городов России при реализации яблок. Купюру изъяли и направили в Пинский МРО ГКСЭ для проведения технической экспертизы документов. Согласно выводам эксперта денежный билет оказался поддельным. По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. 

Фото: УГКСЭ по Брестской области
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