С начала года в Беларуси в ДТП по вине водителей мотоциклов погибли 2 человека, ранены 20

Первое смертельное ДТП с участием водителя мотоцикла в этом году в Минске произошло 10 апреля.Однако, как подчеркнула, в ДТП с участием мотоцикла не всегда виноваты байкеры.отметила эксперт.Высока вероятность подобного ДТП на сложных дорожных участках, при совершении маневра. Чтобы избежать аварии в таком случае, в ГАИ советуют водителям всех транспортных средств быть особенно внимательными.порекомендовала Ангелина Волосарь.