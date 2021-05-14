Такой статистикой с sb.by поделились в ГУ ГАИ МВД Республики Беларусь.
Первое смертельное ДТП с участием водителя мотоцикла в этом году в Минске произошло 10 апреля.
Однако, как подчеркнула старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь, в ДТП с участием мотоцикла не всегда виноваты байкеры. «Зачастую водители авто спешат занять свободное место в ряду и ориентируются по зеркалам заднего вида и по другим машинам, забывая о том, что рядом может ехать мотоцикл», – отметила эксперт.
Высока вероятность подобного ДТП на сложных дорожных участках, при совершении маневра. Чтобы избежать аварии в таком случае, в ГАИ советуют водителям всех транспортных средств быть особенно внимательными.
– Водителю авто при совершении маневра следует сначала соотнести картину в зеркалах заднего и бокового вида, чтобы убедиться в отсутствии транспортных средств рядом, – порекомендовала Ангелина Волосарь.
Опубликовано:
556
С начала года в Беларуси в ДТП по вине водителей мотоциклов погибли 2 человека, ранены 20
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter