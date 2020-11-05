В Витебской области за 2020 год 901 многодетной семьей получены квартиры, построенные с поддержкой государства, сообщает БЕЛТА.
Перед открытием нового дома в Шумилино председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев рассказал, что с начала года в Витебской области построено 211 тыс. кв. м жилья.
– Мы идем опережающими темпами по сравнению с прошлым годом. Около 90 тыс. кв. м возведено с поддержкой государства – 901 многодетная семья получила благоустроенные квартиры. Сейчас в регионе на очереди стоят 3378 семей. Думаю, за ближайшие годы программу выполним, и эти семьи получат жилье, – отметил Владимир Терентьев.
Сегодня в Шумилино вручение ключей проходило по переулку Угневенка, 5. Новоселами 40-квартирного дома стали 30 многодетных семей, общее число детей в которых составляет 104 ребенка.
Мама Анна рассказала, что у них четыре ребенка – девочка и три мальчика. До получения квартиры жили в деревне.
– В доме есть необходимые условия для комфортной жизни, детям будет удобно добираться в сад и школу в Шумилино. Квартира с ремонтом, поэтому уже можем заселяться и жить, – рассказала Анна Кочерягина.
Строительство дома Шумилинской ПМК-70 длилось семь месяцев. В ближайшем будущем в этом же микрорайоне будет заложен еще один 5-этажный дом. Ожидается, что уже в 2021 году он примет очередных новоселов. Сейчас в Шумилинском районе на очереди на улучшение жилищных условий стоит 91 семья.
Опубликовано:
270
С начала года 901 многодетная семья получила квартиры в Витебской области
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются