С начала года 901 многодетная семья получила квартиры в Витебской области

Перед открытием нового дома в Шумилинорассказал, что с начала года в Витебской области построено 211 тыс. кв. м жилья.– отметил Владимир Терентьев.Сегодня в Шумилино вручение ключей проходило по переулку Угневенка, 5. Новоселами 40-квартирного дома стали 30 многодетных семей, общее число детей в которых составляет 104 ребенка.рассказала, что у них четыре ребенка – девочка и три мальчика. До получения квартиры жили в деревне., – рассказала Анна Кочерягина.Строительство дома Шумилинской ПМК-70 длилось семь месяцев. В ближайшем будущем в этом же микрорайоне будет заложен еще один 5-этажный дом. Ожидается, что уже в 2021 году он примет очередных новоселов. Сейчас в Шумилинском районе на очереди на улучшение жилищных условий стоит 91 семья.