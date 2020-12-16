С какими вопросами обращаются жители Пуховичского района в общественную приемную

Предложения, инициативы от жителей района сегодня в общественной приемной принимали первый секретарь РК ОО БРСМ Елена Мазаник и заместитель начальника отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Лариса Осипчик.Жительница райцентра бухгалтер Светлана Зубаревич считает, что важно развивать в населенных пунктах инфраструктуру, способствующую популяризации здорового образа жизни:, – говорит она. –Елена Мазаник обозначила, что молодежь района – активные участники общественного диалога во всех его формах. Например, руководитель народного семейного ансамбля “Живица”, участник многочисленных международных конкурсов Юрий Кривошей внес серьезное предложение – утвердить на конституционном уровне уникальность и самобытность нашей культуры, ведь достаточно часто приходится сталкиваться с мнениями и стереотипами, что она представляет собой синтез близких славянских культур.Педагоги одной из районных школ предлагают закрепить в Конституции ответственность родителей за воспитание детей. Для этого целесообразным считают ввести курс по основам семейного воспитания, на уровне Минобразования разработать программу и учебники по этому предмету.Житель Марьиной Горки Константин Воднев считает рациональным закрепить в Трудовом кодексе исчисление трудового отпуска по рабочим дням, а не календарным., – добавляет Лариса Осипчик, –