С какими вопросами обращаются жители Пуховичского района в общественную приемную

Общественные приемные для жителей Пуховичского района стали эффективной платформой для внесения предложений, которые не только могут способствовать повышению качества жизни, социального комфорта в своих населенных пунктах, но и важны для развития страны, способствуют улучшению ее имиджа в международном сообществе.
Предложения, инициативы от жителей района сегодня в общественной приемной принимали первый секретарь РК ОО БРСМ Елена Мазаник и заместитель начальника отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Лариса Осипчик.
Жительница райцентра бухгалтер Светлана Зубаревич считает, что важно развивать в населенных пунктах инфраструктуру, способствующую популяризации здорового образа жизни:
– В нашем городе много для этого уже сделано, – говорит она. – Очень довольны появлением бассейна в этом году, торжественное открытие которого состоялась с участием Главы государства. Это настоящий подарок району. Сегодня не только молодежь, но и люди разных поколений отдают должное активному отдыху. Столкнувшись с пандемией, люди еще больше стали ценить свое здоровье, а спорт способствует его сохранению. Как мама подростка, хочу предложить побольше открывать спортивных площадок в новых микрорайонах. В нашем микрорайоне “Крыница” тоже хотелось бы, чтобы она появилась.
Елена Мазаник обозначила, что молодежь района – активные участники общественного диалога во всех его формах. Например, руководитель народного семейного ансамбля “Живица”, участник многочисленных международных конкурсов Юрий Кривошей внес серьезное предложение – утвердить на конституционном уровне уникальность и самобытность нашей культуры, ведь достаточно часто приходится сталкиваться с мнениями и стереотипами, что она представляет собой синтез близких славянских культур.
Педагоги одной из районных школ предлагают закрепить в Конституции ответственность родителей за воспитание детей. Для этого целесообразным считают ввести курс по основам семейного воспитания, на уровне Минобразования разработать программу и учебники по этому предмету.
Житель Марьиной Горки Константин Воднев считает рациональным закрепить в Трудовом кодексе исчисление трудового отпуска по рабочим дням, а не календарным.
– Если говорить о проблемах занятости, – добавляет Лариса Осипчик, – то к нам чаще обращаются за содействием в трудоустройстве. Каждый случай рассматриваем индивидуально по предоставленным документам. При необходимости предлагаем переобучение новой профессии, субсидию на открытие своего дела, переселение на новое место жительства с предоставлением рабочего места. Объясняем возможности, варианты и алгоритмы, объясняем права и обязанности безработного гражданина. Люди этим пользуются, многие нашли работу и возможность зарабатывать, другие реализовали свой потенциал, деловые качества, заняв свою нишу в сфере услуг.
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С какими вопросами обращаются жители Пуховичского района в общественную приемную
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК