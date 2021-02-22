С белорусским народом бесперспективно разговаривать с позиции силы, заявил министр обороны Виктор Хренин во время торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, во Дворце Республики, передает БЕЛТА.
"События прошедшего года – попытки разрушить устои государства – еще раз подтвердили тезис о том, что сильное государство должно уметь защищаться. И мы показали всему миру, что Беларусь готова с неуклонной твердостью и решительностью отстаивать свои национальные интересы, и если потребуется – то с оружием в руках, – сказал Виктор Хренин. – Патриотизм и готовность выполнить свой воинский долг, профессионализм военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, подтвержденный результатами участия армии в ходе разнообразных мероприятий международного формата, учений и результатов боевой подготовки, – свидетельство тому, что мирный труд и созидательное развитие надежно защищены".
Министр отметил, что на протяжении всего ХХ и начала ХХI веков белорусский народ неоднократно проверялся на прочность и всегда с честью выходил победителем.
"С белорусским народом нельзя разговаривать с позиции силы, ведь это абсолютно бесперспективно. Мы – мирные люди, и для нас нет большей радости, чем спокойно жить и трудиться на родной земле. Наша страна никогда не была и не будет агрессором, источником зла и насилия. Но мы никому не позволим покушаться на стабильность в общем белорусском доме. Армия белорусского народа во все времена являлась надежным гарантом обеспечения суверенитета, независимости, конституционного строя и территориальной целостности, а ее военнослужащие-патриоты – примером доблести и чести", – подчеркнул он.
Фото: БЕЛТА
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С белорусским народом бесперспективно разговаривать с позиции силы - Хренин
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