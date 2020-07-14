С 18 июля в Беларуси ограничат продажу нетабачных никотиносодержащих изделий

Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 232, которое фактически приравнивает к обычным сигаретам всевозможные новомодные электронные системы, никотиносодержащие леденцы, паучи, жевательные резинки и тому подобные изделия. До недавнего времени их оборот не регулировался. Хотя суть та же – воздействие никотина на организм.





– В частности, запрещается продажа нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним, – рассказал Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ. – Не допускается открытая выкладка нетабачных никотиносодержащих изделий в витринах, другом торговом оборудовании (исключение – магазины беспошлинной торговли). Запрещается также их продажа методами самообслуживания, другими способами, при которых покупатель имеет к изделиям прямой доступ, через интернет. Информация о реализуемых нетабачных никотиносодержащих изделиях должна размещаться в виде перечня в алфавитном порядке.

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