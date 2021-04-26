Иракская авиакомпания Fly Baghdad начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Багдад – Минск с 10 мая. Такая информация размещена в Telegram-канале Национального аэропорта Минск.
Полеты запланированы два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на самолетах Boeing 737-800.
Вылет из Багдада (BGW) запланирован на 9:05 с прилетом в белорусскую столицу в 13:25. Обратный рейс будет осуществляться в 15:30 с прибытием в Багдад в 19:40. Время в пути составит 4 часа 25 минут.
Напомним, с 2017 года полеты из Багдада в Минск также осуществляет авиакомпания Iraqi Airways, рейсы которой в сезонном расписании весна-лето – 2021 выполняются по понедельникам и пятницам.
Фото: Telegram-канал "Minsk Airport"
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С 10 мая авиакомпания Fly Baghdad начнет выполнять рейсы из Багдада в Минск
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