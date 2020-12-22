С 1 января месячная минимальная заработная плата устанавливается в размере 400 рублей

Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 г. № 740. Документ принят на основании части четвертой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З ”Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы“.Постановление Правительства от 29 августа 2019 г. № 582 признано утратившим силу.