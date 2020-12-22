С 1 января 2021 года в Беларуси месячная минимальная заработная плата устанавливается в размере 400 рублей, сообщили sb.by в пресс-службе Правительства.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 г. № 740. Документ принят на основании части четвертой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З ”Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы“.
Постановление Правительства от 29 августа 2019 г. № 582 признано утратившим силу.
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С 1 января месячная минимальная заработная плата устанавливается в размере 400 рублей
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК