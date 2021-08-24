С 1 сентября начнут ходить ежедневные поезда по маршруту Брест – Москва

Очередным шагом в данном направлении станет то, что с 1 сентября текущего года в ежедневном режиме начнет курсировать поезд № 28/27 Брест – Москва формирования БЖД. Он будет следовать через станцию Барановичи-Полесские.Первый поезд по маршруту отправится из Бреста 1 сентября в 18:23 и прибудет в Москву в 9:23 на следующие сутки.Из российской столицы поезд отправится 2 сентября в 23:30 и будет в Бресте в 14:46 следующих суток.В БЖД обращают внимание пассажиров на то, что воспользоваться поездами, которые курсируют между Беларусью и Россией, на данный момент могут только граждане двух этих государств. Белорусские граждане, следующие в РФ железнодорожным транспортом, должны предъявить результат отрицательного теста на коронавирус нового типа, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Кроме того, при нахождении на ж/д вокзалах и в поездах необходимо соблюдать масочный режим.