С 1 июля во всех национальных информационных системах ЕАЭС вводится унифицированная система поиска «Работа без границ»

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БЕЛТА

Так был рассмотрен вопрос о завершении реализации проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ». В рамках проекта создана поисковая система для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах государств – членов Евразийского экономического союза в сфере трудоустройства и занятости. Согласно достигнутым государствами-членами договоренностей «Унифицированная система поиска «Работа без границ» вводится в промышленную эксплуатацию во всех национальных информационных системах государств-членов с 1 июля 2021 года.Также по инициативе белорусской стороны принято решение об установлении нулевых ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении некоторых видов трикотажных полотен машинного и ручного вязания. Данное решение позволит снизить себестоимость и увеличит конкурентоспособность производимой белорусскими предприятиями корсетной продукции. В период действия предлагаемой меры будет проработан вопрос об организации производства рассматриваемых полотен на российских предприятиях и поставках таких полотен в требуемых объемах заинтересованным потребителям Союза.