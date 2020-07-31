С 1 августа вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность»

Люди, лишенные дееспособности из-за заболевания, иногда теряют квартиры и попадают в интернаты, выйти из которых очень сложно. Однако новое законодательство расширит возможности экспертов, которые принимают решение по таким пациентам. С 1 августа 2020 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность», сообщается на сайте Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
По словам заместителя начальника Управления сложных судебно-психиатрических экспертиз Главного управления судебно-психиатрических экспертиз Центрального аппарата ГКСЭ, эксперта-психиатра Татьяны Островской, ограниченная дееспособность даст возможность избежать полярных крайностей: дееспособен/недееспособен, уменьшит стигматизацию психиатрии и расширит права пациентов. Судебные эксперты активно участвовали в разработке этих новшеств и приветствуют их законодательное закрепление.
– Эксперты готовы рассматривать любую информацию о человеке, которую стороны процесса и опекуны могут предоставлять в определенном порядке, уточняет эксперт-психиатр. Например, при подаче заявления о восстановлении дееспособности можно ходатайствовать в суде, чтобы были опрошены соседи, друзья, работники интерната. Можно собрать пакет документов в произвольной форме с показаниями свидетелей, характеристики человека, – подчеркнула Татьяна Островская в комментарии 24health.by.
Она отметила, что заключение эксперта – всего лишь один из источников доказательств для суда. При наличии сомнений, недостаточной ясности и в иных случаях, предусмотренных законодательством, суд вправе назначить дополнительную или повторную экспертизу.
– Оценка сугубо школьных базовых знаний никогда не является основанием для решения вопроса о способности человека понимать значения своих действий и руководить ими, – обратила внимание Татьяна Островская. – Помимо базовых знаний анализируются навыки социального функционирования, социальной понятливости, которые определяют возможность жить самостоятельно.
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С 1 августа вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность»
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