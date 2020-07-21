С 1 августа возобновляются краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы

С 1 августа в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях возобновляется предоставление краткосрочных свиданий. Решение принято с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации, проинформировали в пресс-службе МВД.





«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях стабильна и находится под постоянным контролем», – говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что введение ограничительных мер позволило минимизировать угрозу распространения коронавируса в учреждениях пенитенциарной системы.

Соблюдение всех необходимых профилактических мер сохраняется. «Так, обязательным условием для посетителей, прибывающих на краткосрочные свидания, будет использование медицинских (защитных) масок. Пропуск лиц с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также граждан, отказавшихся от измерения температуры, по-прежнему будет запрещен», – сообщили в пресс-службе МВД.