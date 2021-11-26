Рыженков: нужно активнее развивать предприятия малых городов

Развитие малых городов – важная задача на ближайшую пятилетку. Для того, чтобы такие территории расцветали, ставку нужно делать в том числе на обновление предприятий. В Славгородском районе есть такие примеры. На ПТУП «Красный пищевик – Славгород» модернизируют существующее производство меда. Вернее, внедряют новую группу продукцию. Здесь уже установлено оборудование новой линии по производству жевательного мармелада и конфет. С ходом модернизации предприятия ознакомился первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков.





На предприятии уже прошел монтаж могульной линии по производству нового вида продукции, мощность которой составит около 3 тысяч тонн продукта в год.

– Мы также благоустроили прилегающую территорию, завершили строительство пристраиваемых участков: хозяйственно-бытового корпуса (гардеробы, бытовки, душевые и так далее). Вскоре приступим к пусконаладочным работам, – отмечает директор предприятия Андрей Голенков.





Появление новой линии в Славгороде предоставит местным жителям дополнительные рабочие места – для работы здесь необходимы около 100 человек. Кроме того, на белорусском рынке появятся полезные сладости из местного сырья.

– До какого-то времени все производства мы тянули в большие города. Минск перенасытили производственными мощностями, областные центры тоже. И немного забыли про наши районы, малые города, – отметил во время посещения предприятия Максим Рыженков. – Любое производство – это центр притяжения рабочей силы, социальной жизни, общения между людьми. В Славгороде реализуется уникальный проект. Здесь будут трудиться до ста человек, но для райцентра это важное событие – люди найдут работу. Пока идет монтаж нового оборудования и пусконаладочные работы, средняя зарплата уже составляет около 900 рублей. А когда они выйдут на полную мощность, станет существенно больше.





Максим Владимирович уверен, что таким же путем нужно двигаться и в других районных центрах:

– И не надо жадничать нашим крупнейшим предприятиям, а делать так, как сделал бобруйский «Красный пищевик». Нашли здесь готовую площадку, которая не понадобилась под другие проекты, сделали акцент на развитии новых и инновационных пищевых продуктах. Научили в Бобруйске людей, как работать на этих линиях, поставили сюда несколько технологов. И теперь здесь знают: с одной стороны, будет развиваться новое производство, с другой – сделали очень важное дело для такого города, как Славгород.





Базовые виды продукции, которую будут производить на предприятии в Славгороде – мармелады на основе желатина, агара, каррагинана, а также мармелад фруктово-желейный на основе пектина. Кроме традиционных сладостей, на рынок будет представлен и инновационные варианты полезных конфет: мармелад на желатине повышенной пищевой ценности (с витаминами) для питания детей школьного и дошкольного возраста, для тех, кто предпочитает низкоуглеводные продукты питания, в том числе диабетический. Все это позволит сделать славгородские сладости импортозамещающей продукцией.





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