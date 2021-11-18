Рыбаков: Генсек ООН согласился, что Беларусь не является ни источником, ни причиной миграционных процессов

– Основной целью данной встречи стала передача Генеральному секретарю ООН личного письма министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея по ситуации вокруг беженцев на западных границах нашей страны с изложением фактической официальной позиции Республики Беларусь о тех шагах, которые предпринимаются в стране по разрешению этой ситуации и по оказанию содействия беженцам. В ходе разговора я подробно проинформировал Генсека ООН о том, что Беларусь для беженцев является исключительно страной транзита. Подчеркнул нашу постоянно заявляемую позицию о том, что истинной причиной неконтролируемых миграционных потоков во всем мире сейчас является разрушение государственности, экономики, инфраструктуры, культуры, образа жизни целых стран западными государствами, часто насильственным образом, для навязывания своего понимания, видения демократии и прав человека в этих странах.
Валентин Рыбаков также обратил внимание собеседника на некоторые принципиальные моменты, которые имеют особое значение в контексте сложившейся ситуации:
– Беларусь обеспечивает доступ представителей всех профильных международных организаций и структур системы ООН к беженцам. Любые обвинения в адрес Беларуси, которые сейчас звучат в отсутствие взаимодействия по линии международных организаций – это явная, очевидная ложь. Привел конкретные примеры сотрудничества Беларуси с Управлением верховного комиссара по делам беженцев, с Международной организацией миграции. Среди прочего сослался на соответствующее заявление верховного комиссара Филиппа Гранди. Отметил также целую серию состоявшихся контактов белорусской стороны с соответствующими структурами на различных уровнях. Рассказал о состоявшихся телефонных разговорах Президента Республики Беларусь и министра иностранных дел нашей страны.
Вот еще один момент, который Валентин Рыбаков отметил в разговоре с Генеральным секретарем ООН. Касается он доставки гуманитарной помощи:
– Республика Беларусь никоим образом не препятствует доставке гуманитарной помощи людям, которые застряли на границе. Белорусская сторона и самостоятельно снабжает беженцев всеми жизненно необходимыми предметами и продуктами питания, и предоставляет доступ гуманитарной помощи по линии международных организаций. В первую очередь, разумеется, Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН и Международной организации миграции. Передал Генеральному секретарю ООН информацию о конкретном количестве, конкретном перечне той гуманитарной помощи, которая белорусской стороной и международными организациями уже была доставлена беженцам. Отверг любые обвинения со стороны Польши о якобы блокировании Беларусью доставки гуманитарной помощи. Пояснил, что при желании Варшава могла бы легко обеспечить передачу собственной гуманитарной помощи напрямую через линию границы, так сказать, через линию соприкосновения тем людям, которые находятся от них на расстоянии вытянутой руки.
– Любые обвинения, которые сейчас звучат в адрес Беларуси об отсутствии сотрудничества с международными организациями, это очевидная ложь. Они носят абсолютно ангажированный характер, являются политизированными и зачастую просто лживыми. Кроме этого, я передал Генеральному секретарю ООН подборку информационных материалов о ситуации на границе, включая заявления руководства страны, руководства Министерства иностранных дел, а также информацию, относящуюся к тем новостным сообщениям и выдержкам из публикаций международных служащих, которые они сами оставляют в социальных сетях.
Белорусский дипломат также отметил, что Генеральный секретарь ООН поблагодарил Беларусь за разъяснение официальной позиции. По словам Валентина Рыбакова, Антониу Гуттериш сообщил, что он изучит все представленные материалы, а кроме того, отметил, что внимательно следит за развитием ситуации и подтвердил активную вовлеченность в процесс разрешения этого кризиса и передачи гуманитарной помощи управления Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций и Международной организации миграции.
– Ранее, как хорошо известно, Антониу Гуттериш занимал пост верховного комиссара по делам беженцев, поэтому он является профессионалом в этих вопросах и хорошо осведомлен об истинных причинах той ситуации, которая сложилась на западных границах Беларуси, – считает представитель белорусского дипведомства. – В разговоре он согласился с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной тех потоков беженцев, которые транзитом через Беларусь следуют в европейские государства. Более того, он подчеркнул, что прекрасно знает ситуацию, при которой беженцы, направляющиеся в Западную Европу, категорически не рассматривают транзитные страны в качестве цели своего путешествия.
Валентин Рыбаков заострил внимание на том, что их единственной целью является Германия. Он рассказал, что господин Гуттериш лично неоднократно сталкивался с этим на предыдущем посту. В разговоре с белорусским дипломатом Генсек ООН поделился информацией о том, что у него за несколько дней до этой встречи состоялся телефонный разговор с руководством Евросоюза. По словам Генерального секретаря, он задал прямой вопрос – через какую страну будет осуществлена доставка гуманитарной помощи ООН беженцам.
– Ответ был абсолютно четким и лаконичным: через Беларусь, возможно, через Польшу не разрешаем, – утверждает белорусский дипломат. – Мы условились, что будем поддерживать прямой контакт с ним лично для того, чтобы оперативно разъяснять ту ситуацию, которая складывается вокруг беженцев в Беларуси. Поскольку обе стороны прекрасно понимают, что ситуация меняется чрезвычайно динамичным образом и постоянно происходят какие-то новые события. В заключение Генеральный секретарь попросил передать теплый привет Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
deu@sb.by
demeshko@sb.by