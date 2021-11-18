Рыбаков: Генсек ООН согласился, что Беларусь не является ни источником, ни причиной миграционных процессов

Фото из архива

Валентин Рыбаков также обратил внимание собеседника на некоторые принципиальные моменты, которые имеют особое значение в контексте сложившейся ситуации:Вот еще один момент, который Валентин Рыбаков отметил в разговоре с Генеральным секретарем ООН. Касается он доставки гуманитарной помощи:Белорусский дипломат также отметил, что Генеральный секретарь ООН поблагодарил Беларусь за разъяснение официальной позиции. По словам Валентина Рыбакова, Антониу Гуттериш сообщил, что он изучит все представленные материалы, а кроме того, отметил, что внимательно следит за развитием ситуации и подтвердил активную вовлеченность в процесс разрешения этого кризиса и передачи гуманитарной помощи управления Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций и Международной организации миграции.– считает представитель белорусского дипведомства.Валентин Рыбаков заострил внимание на том, что их единственной целью является Германия. Он рассказал, что господин Гуттериш лично неоднократно сталкивался с этим на предыдущем посту. В разговоре с белорусским дипломатом Генсек ООН поделился информацией о том, что у него за несколько дней до этой встречи состоялся телефонный разговор с руководством Евросоюза. По словам Генерального секретаря, он задал прямой вопрос – через какую страну будет осуществлена доставка гуманитарной помощи ООН беженцам.– утверждает белорусский дипломат.