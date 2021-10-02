Рыба-шишка и краб-йети: 10 необычных морских животных

Море – это целая экосистема со своей уникальной флорой и фауной. В Мировом океане обитает множество необычных существ. Мы составили для вас топ самых необычных.

1. Осьминог Дамбо

Свое имя это животное получило благодаря ухоподобным образованиям, выступающим из верхней части головы, – напоминают уши диснеевского слоненка Дамбо. Это симпатичное существо живет на глубинах от 3000 до 4000 метров, то есть ведет придонный образ жизни, и считается редким видом. Крупнейшие особи Дамбо достигают 1,8 метра в длину и весят около 6 кг.

Источник фото: https://tourjournal.ru/

2. Нетопырь короткокрылый

Эта рыба привлекает внимание прежде всего своим необычным внешним видом, а именно ярко-красными губами на передней части тела. Как считалось ранее, они необходимы для привлечения морских обитателей, которыми питается нетопырь. Однако ученые выяснили, что эту функцию выполняет небольшое образование на голове рыбы, называемое эской. Оно выделяет специфический запах, который привлекает червей, рачков и мелкую рыбу. Нетопырь обитает в водах близ Галапагосских островов.

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3. Ветвистые офиуры

Эти глубоководные морские животные обладают множеством разветвленных лучей. Причем каждый из лучей может быть в 4-5 раз длиннее, чем тело офиур. С помощью них животное ловит зоопланктон и другую пищу. Как и у других иглокожих, у ветвистых офиур отсутствует кровь, а газообмен осуществляется с помощью специальной воднососудистой системы.

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4. Трубкокрыл арлекин

Это один из самых малоизученных видов, умеющих при необходимости сливаться с дном или имитировать ветку водоросли.

Обитают они рядом с зарослями подводного леса на глубине от 2 до 12 метров, чтобы в опасной ситуации мимикрировать под окружающую среду. Если угрозы нет, они неспешно плавают вниз головой в поисках пищи.

Источник фото: https://tourleader.club/

5. Краб йети

В 2005 году экспедиция, исследовавшая Тихий океан, обнаружила на глубине 2400 метров крайне необычных крабов, которые были покрыты щетинками, очень похожими на мех. Из-за этой особенности их назвали крабы йети. По словам ученых, в щетинках живет множество нитчатых бактерий. Эти бактерии очищают воду от ядовитых веществ, выбрасываемых гидротермальными источниками, рядом с которыми обитают крабы-йети. А также существует предположение, что эти же бактерии служат для крабов пищей.

Источник фото: https://earthsky.org/

6. Губка-лира

Губка-лира получила свое название благодаря своему внешнему виду, напоминающему арфу или лиру. Это животное удерживается на морском дне при помощи ризоидов – корнеподобных образований. Из их верхней части тянется от 1 до 6 горизонтальных столонов, а на них на равном расстоянии друг от друга расположены вертикальные “ветви” с лопатообразными структурами на конце.

Источник фото: https://interesnosti.com/

7. Шишечник

Эта обитающая в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов рыба встречается на рифах и в бухтах. Из-за своих небольших плавников и жесткой чешуи она крайне медленно плавает. День шишечник проводит в пещерах и под скальными выступами, а ночью выходит из укрытия и отправляется охотиться на песчаные отмели, освещая себе путь с помощью органов свечения – фотофоров. Интересно, что свет, испускаемый фотофорами, рыбы также используют и для общения с сородичами.

Источник фото: https://normpost.ru/

8. Малоротая макропинна

Обитающая в глубинах северной части Тихого океана малоротая макропинна имеет весьма необычный внешний вид. У нее прозрачный лоб, сквозь который она может высматривать добычу своими трубчатыми глазами. Они могут находиться как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Таким образом макропинна может заметить добычу, когда та находится и впереди нее, и сверху.

Источник фото: https://fishki.net/

9. Морской паук

Эти членистоногие, которые имеют восемь длинных лап, на самом деле не являются пауками или хотя бы паукообразными. Распространены они в Средиземном и Карибском морях, а также в Северном Ледовитом и Южном океанах. Причем обитают они чаще в мелководье, но обнаружить их можно и на глубине до 7000 метров. Питаются губками, многощетинковыми червями и мшанками.

Источник фото: https://fishki.net

10. Язык фламинго

Окрас раковины этой оранжево-желтой улитки достаточно яркий. Однако такой цвет имеют только мягкие ткани живого моллюска, а не раковина. Обычно они достигают 25-35 мм в длину, а их раковина – 44 мм. Эти животные обитают в теплых водах западной части Атлантического океана, в том числе в Карибском море, Мексиканском заливе и в водах Малых Антильских островов на глубине до 29 метров. Из-за своего красочного внешнего вида улитки нередко оказываются под угрозой, поскольку привлекают коллекционеров ракушек, не знающих о том, что в действительности раковина бесцветна.

Источник фото: https://interesnosti.com/