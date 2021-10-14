Руслан Алехно об угрозах в социальных сетях: главным было не поддаться на это давление

По словам Руслана Алехно, поскольку артисты для некоторых являются лидерами мнений, после событий, произошедших в августе прошлого года, они столкнулись с угрозами в социальных сетях в свой адрес и адрес близких людей.задался вопросом певец.– считает Руслан Алехно.Артист добавил, что придерживался и придерживается своей гражданской позиции, поскольку не видит здравого смысла в словах оппозиции.задался вопросами Руслан Алехно.Фото: скриншот видео