Руслан Алехно об угрозах в социальных сетях: главным было не поддаться на это давление

Это в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ подчеркнул заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, рассказывая о травле в социальных сетях, которой он подвергся после августовских событий 2020 года.
По словам Руслана Алехно, поскольку артисты для некоторых являются лидерами мнений, после событий, произошедших в августе прошлого года, они столкнулись с угрозами в социальных сетях в свой адрес и адрес близких людей.
– Сейчас такое время, что можно артисту написать и оскорбить. И это нормально? – задался вопросом певец.
– Самым главным было не поддаться на давление и даже на угрозы, причем в первую очередь не в мой адрес, а в адрес родителей. Кто эти люди, которые пишут мне? Это лидеры мнений? Нет. У них нет лица, нет фотографий, ноль публикаций и один подписчик. Конечно, я много всего читал про себя и много всего видел за эти 16 лет работы в шоу-бизнесе. Но это уже другое, – считает Руслан Алехно.
Артист добавил, что придерживался и придерживается своей гражданской позиции, поскольку не видит здравого смысла в словах оппозиции.
– Что они предложили? Демонтировать то, что имеем. Что они хотят построить? На какие средства? Что это за деньги? – задался вопросами Руслан Алехно.
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