Руслан Алехно о том, почему не сразу поверил, что удостоен звания "Заслуженный артист Республики Беларусь": уже были случаи, когда звонили и говорили такие вещи

Руслан Алехно уточнил, что новость о получении звания "Заслуженный артист Республики Беларусь" получил, когда находился на отдыхе в Турции. Ему позвонили в WhatsApp.отметил певец.Руслан Алехно рассказал, что в 2007 году его команда устроила первоапрельский розыгрыш, когда артист находился в туре по России.– поделился певец.Фото: скриншот видео