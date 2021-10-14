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  2. Руслан Алехно о том, почему не сразу поверил, что удостоен звания "Заслуженный артист Республики Беларусь": уже были случаи, когда звонили и говорили такие вещи

Руслан Алехно о том, почему не сразу поверил, что удостоен звания "Заслуженный артист Республики Беларусь": уже были случаи, когда звонили и говорили такие вещи

Об этом заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно сообщил в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.


Руслан Алехно уточнил, что новость о получении звания "Заслуженный артист Республики Беларусь" получил, когда находился на отдыхе в Турции. Ему позвонили в WhatsApp.

– Мне сказали: "Вы удостоены звания "Заслуженный артист Республики Беларусь". Это точно не шутка? Со мной бывали случаи, когда звонили и говорили такие вещи, – отметил певец.

Руслан Алехно рассказал, что в 2007 году его команда устроила первоапрельский розыгрыш, когда артист находился в туре по России.

– Сказали, что мне присвоили звание "Заслуженный артист России", поэтому я должен уехать с концерта. Я беру билеты в Москву и реально туда приезжаю. Это был 2007 год. Мы тогда всей нашей командой ездили по стране, давали большие концерты. Я даже не знал такого звания.<...> Уже всем рассказал, что стал заслуженным артистом России. Потом спустя два дня звонит мой бывший продюсер Евгений Фридлянд и говорит: "Почему ты уехал с концерта? Ты понимаешь, что сорвал мероприятие?" – поделился певец.

Фото: скриншот видео
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