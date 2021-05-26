Уверенность в этом высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович по итогам встречи Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Сенатор подчеркнул, что белорусский лидер дал подробный анализ международной ситуации, отношений Беларуси с Западом и с нашими традиционными союзниками – Россией и Китаем:
- Исходя из состоявшегося обсуждения можно сделать вывод, что наша политика и впредь будет обусловлена национальными интересами Беларуси.
Что касается упреков в адрес Минска относительно попыток некоего внешнеполитического «лавирования», то Александр Лукашенко четко заявил, что многовекторность - это способность государства действовать во всех направлениях. И наша многовекторность исходит именно из экономических интересов государства, сказал Андрей Русакович. Он добавил, что внешняя политика любого государства по определению уже многовекторная:
- Она включает отношения с ближайшими соседями, с крупными центрами силы, работу в международных организациях. Другое дело, что есть приоритеты, есть ближайшие военно-политические союзники, страны, с которыми мы взаимодействуем в интеграционных проектах. И здесь приоритеты могут выстраиваться в зависимости от готовности наших партнеров идти нам навстречу, совместно работать во благо безопасности в регионе и в мире в целом.
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Русакович: внешняя политика Беларуси и впредь будет обусловлена нашими национальными интересами
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