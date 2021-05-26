Русакович: внешняя политика Беларуси и впредь будет обусловлена нашими национальными интересами

Что касается упреков в адрес Минска относительно попыток некоего внешнеполитического «лавирования», то Александр Лукашенко четко заявил, что многовекторность - это способность государства действовать во всех направлениях. И наша многовекторность исходит именно из экономических интересов государства, сказал Андрей Русакович. Он добавил, что внешняя политика любого государства по определению уже многовекторная: