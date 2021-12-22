Рунец: свободные экономические зоны в Беларуси — это территории, где сегодня можно строить успешный бизнес

Такое заявление сделала председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец в ходе шестой сессии верхней палаты Парламента. Сенаторы дали согласие на внесение изменений в Закон Республики Беларусь «О свободных экономических зонах». В связи с этим парламентарий подчеркнула, что о совершенствовании инвестиционного законодательства часто говорят как важнейшем драйвере для роста иностранных и внутренних инвестиций.





- Зеркало эффективности любой преференциальной территории — это динамика ее основных экономических показателей, - отмечает Татьяна Рунец. - Приведу ключевые из них. За девять месяцев резиденты всех СЭЗ нарастили объемы производства, выручки, экспорта товаров в 1,4 раза, инвестиции в основной капитал — более чем на 15 процентов при общем по стране снижении инвестиционной активности. Как результат, все СЭЗ получили прибыль, что позволило почти на четверть повысить заработные платы трудовым коллективам.

Таким образом, по мнению парламентария, свободные экономические зоны по праву являются точками роста в регионах. По итогам девяти месяцев на этих территориях силами пяти процентов занятых по стране формируется 18 процентов объемов производства промышленной продукции и 21 процент экспорта товаров. Резиденты привлекли пятую часть прямых иностранных инвестиций в Беларусь.





Напомним, что в Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон. В качестве резидентов СЭЗ по состоянию на 1 октября 2021 года зарегистрировано 429 компаний, на которых занято около 137 тысяч человек. Реализуются проекты с привлечением инвестиций на сумму около семи миллиардов долларов более чем из 30 стран мира.