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Румас и Мишустин обсудили вопросы энергетического сотрудничества

Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.

В ходе разговора стороны обсудили ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке. Кроме того, главы правительств Беларуси и России затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из Российской Федерации в Республику Беларусь в адрес белорусских субъектов хозяйствования.

Сергей Румас и Михаил Мишустин обменялись мнениями об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 10 апреля 2020 года в формате видеоконференции, и интеграционных вопросах в рамках ЕАЭС. Стороны договорились продолжить консультации по неурегулированным вопросам стратегического направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

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