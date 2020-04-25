Руководитель Гомельской области проводит субботник на мемориале «Ола»

Уборкой и озеленением строящегося мемориального комплекса в деревне Ола Светлогорского района занимается сегодня председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей вместе с сотнями участников субботника.



История уничтожения деревни Ола даже спустя десятилетия не может оставить людей равнодушными. В январе 1944 года здесь были заживо сожжены или потом добиты 1.758 человек, из них 950 - дети. Историки посчитали, что число погибших равняется – 12 Хатыням! Мемориал, который сегодня возводят, должен зафиксировать еще одну кровавую страницу нашей истории. На данный момент готовность объекта - более 75 процентов. Строительство комплекса вступает в завершающую стадию. Памятник планируется открыть в начале следующего месяца.



- Мы делаем все вместе очень большое и важное дело, которое останется в памяти народной, - рассказал Геннадий Соловей. - Посещая спустя годы мемориал, который сейчас возводится, наши внуки и правнуки смогут прочувствовать, что война это не только даты, карты, название частей, это человеческие жизни. Миллионы невинных жертв. В том числе на таких ужасных примерах из собственной истории должны воспитываться граждане Беларуси, должно осознавать, что пришлось пережить нашим предкам, ради мирной, спокойной, счастливой жизни новых поколений. Мемориальный комплекс «Ола» станет тем историческим примером, который белорусы будут вспоминать, чтобы понять и оценить, какую цену наши деды и прадеды заплатили за Победу в Великой Отечественной войне.