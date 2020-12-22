Об этом заявил журналистам генеральный директор Республиканского унитарного производственного предприятия «Белмедпрепараты» Сергей Беляев после совещания у Президента.
– Лично у меня процентов на 90–95 есть уверенность, что мы сможем разработать вакцину, которая будет не хуже существующих зарубежных аналогов по эффективности и безопасности, – подчеркнул Сергей Беляев.
Говоря о необходимости разработки собственной вакцины, он отметил:
– Многие ученые сходятся во мнении, что мир входит в эпоху вирусов. Но в доковидном мире мы никогда не думали, что границы могут закрыться и может сложиться такая ситуация, что какое-то лекарство, которое мы не делаем у себя, к нам не поступит. Ковид показал, что все в этом мире возможно. Пришло время переосмыслить какие-то вопросы по лекарственному обеспечению, в том числе и по обеспечению вакцинами, и иметь у себя производство, которое позволит более гибко реагировать на вызовы в области безопасности населения.
По словам Сергея Беляева, само производство вакцины – длительный процесс, много времени занимают доклинические и клинические исследования:
– Два-три года – это объективный срок, который позволит разработать вакцину, доказать, что она безопасна, эффективна, и перейти к ее промышленному производству.
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Руководитель РУП «Белмедпрепараты»: у меня есть уверенность, что мы сможем разработать вакцину не хуже зарубежных аналогов
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК