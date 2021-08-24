Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек

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Отмечается, что в совет войдут представители движения «Талибан», среди которых Абдул Гани Барадар и мулла Якуб. Также в составе управленцев: глава группы "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани, экс-президент Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар, руководитель совета национального согласия Абдулла Абдулла, лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр.Пока состав неполный, на согласовании еще другие кандидатуры. Отмечается, что среди них не будет главы государства Ашрафа Гани, а также политиков Абдул-Рашида Дустума и Мохаммада Нура.