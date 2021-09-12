Рудобельская партизанская республика – народное сопротивление польским оккупантам

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Поселок городского типа Октябрьский на северо-западе Гомельской области был образован 31 августа 1954 года в результате слияния деревень Рудобелка, Карпиловка и Рудня. Одна этих из деревень упоминается как Рудые Белки еще в 1507 году. Именно она стала центром так называемой Рудобельской партизанской республики, которая давала отпор германским и польским оккупантам с 1918 года по 1920-й. Республика занимала волости Бобруйского, Мозырского и Речицкого уездов, сохранялась Советская власть, создавались партизанские формирования.